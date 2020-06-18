شكرا لقرائتكم خبر عن أزمات تركيا جديدة.. انهيار كبير فى الليرة التركية أمام الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسواق العملات في تركيا ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية، اليوم الأربعاء، فيما توقع خبراء الاقتصاد استمرار هبوط الليرة أمام الدولار خلال الأيام المقبلة، في ضوء التوترات العالمية من موجة ثانية من فيروس كورونا.

وقالت وسائل اعلام تركية معارضة إن الليرة التركية تواصل هبوطها أمام الدولار الأمريكي الذي سجل ارتفاعًا من 6.83 إلى 6.84 ليرة تركية، أما اليورو فقد شهد حالة من السكون هذا اليوم وتوقف عند 7.70 ليرة تركية.

وتوقع كثير من الخبراء ارتفاع سعر الدولار الأيام المقبلة ليتعدى حاجز الـ6.85، مع حدوث تراجع في البورصة اليوم بقيمة 5%.