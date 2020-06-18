شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: معاودة المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية التراجع سببه مبيعات الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجع محمد عبد الهادي، العضو المنتدب لشركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، سبب معاودة المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، التراجع مرة أخرى بجلسة الأربعاء، إلى اتجاه تعاملات المستثمرين العرب والأجانب للبيع، وهو ما أدى إلى هبوط طفيف للمؤشر، إلا أن استمرار تخطي أحجام التداول حاجز مليار جنيه، يدعو للتفاؤل بشأن استمرار الاتجاه الصاعد للبورصة المصرية، مشيرًا إلى أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين تحسن أداء أسواق المال العالمية وسوق المال المصرية، خاصة في زيادة تعاملات الأجانب.

وجدد "عبد الهادي"، نصائحه لمستثمري البورصة المصرية، بالاحتفاظ بالأسهم، وتكوين مراكز جديدة؛ لأن الأسعار الحالية للأسهم ما زالت تفتح الشهية للشراء.

عاود المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تراجعه مرة أخرى بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بعد صعود قوي أمس الثلاثاء، بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وسط أحجام تداول مرتفعة متأثرة بتنفيذ عدة صفقات، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 424 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 580.848 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 773.1 مليون ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.9 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.13% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.61%، والعرب على 3.25% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.28% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.71%.

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ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.2 مليار جنيه، 7.3 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 97.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.3 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 10905 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1652 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 12447 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 4167 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1316 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 2082 نقطة، وقفز مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 687 نقطة.

وصعدت أسهم 71 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.