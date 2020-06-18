شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يغلق على انخفاض متأثراً بالضغوط على قطاع الطاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع داو جونز و"إس أند بي 500" خلال تعاملات الأربعاء بعد ثلاث جلسات من المكاسب متأثرين بالضغوط على قطاع الطاقة تزامنا مع انخفاض أسعار النفط، بينما تلقى "ناسداك" دعما من القطاع التكنولوجي.



وأكد رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في شهادته نصف السنوية أمام مجلس النواب يوم الأربعاء على أن البنك المركزي سيتخذ كل ما لديه من أدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي.



يأتي ذلك بعد تحذيراته أمام مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء من عدم يقين إزاء تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا.



وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع وتيرة بناء المنازل الجديدة في أمريكا بنحو 4.3% إلى 974 ألف وحدة خلال مايو/أيار، مقارنة بتوقعات ارتفاعها عند 1.13 مليون وحدة.

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وفي سوق الخام، هبطت سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 1.1% مغلقا عند 37.96 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 38.7 دولار وأقل سعر عند 37.2 دولار.



وانخفض سعر "برنت" بنسبة 0.6% وأغلق عند 40.71 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.4 دولار وأقل سعر عند 40.03 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.6% (ما يعادل 170 نقطة) إلى 26119 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26400 نقطة وأقل مستوى عند 26068 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 3113 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3141 نقطة وأقل مستوى عند 3108 نقاط.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 9910 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 9991 نقطة وأقل مستوى عند 9891 نقطة.