«مبادلة» تدرس بيع أصول عقارية لـ «الدار»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «بلومبيرج» عن مصادر مطلعة قولها إن شركة «مبادلة» تدرس بيع مركز تجاري وأصول عقارية أخرى لشركة «الدار». وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن «مبادلة» تدرس بيع «جاليريا مول» في جزيرة المارية، وكذلك سوق أبوظبي العالمي لشركة «الدار»، مضيفةً أنها قد تبيع بعض المباني السكنية في العاصمة الإماراتية.

ولا تزال المحادثات بشأن الصفقة في مراحل مبكرة، وقد لا تؤدي إلى اتفاق.

وقال سعيد المزروعي، نائب الرئيس المالي والمدير التنفيذي لقسم الدمج والاستحواذ في «مبادلة للاستثمار»، التي تدير أصولاً بقيمة 232 مليار دولار، في مقابلة سابقة مع تلفزيون «بلومبيرج» إن شركته مستعدة لشراء المزيد من الأسهم وغيرها من الأصول في مناطق مختلفة من العالم بما فيها الولايات المتحدة.