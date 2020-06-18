شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تسجل أدنى إغلاق في 8 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار القمح خلال تعاملات الأربعاء بشكل حاد مسجلة أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر، وذلك وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى استمررا الحصاد الوفير في الولايات المتحدة وتساقط الأمطار في أوروبا.



وتحرز أنشطة حصاد القمح في الولايات المتحدة تقدماً في مختلف المناطق كما رفع المنتجون في منطقة البحر الأسود توقعاتهم بشأن حجم إنتاجهم من القمح عن الموسم الحالي.

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وتشير توقعات خبراء الأرصاد الجوية أيضا إلى أن الطقس في المناطق الغربية والوسطى في الولايات المتحدة تشهد تساقطاً جيدا للأمطار الأمر الذي يفيد في جودة محصول القمح.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 96.8 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار القمح عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.5% إلى 4.88 دولار للبوشل، وهو المستوى الأدنى منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، وسجل أعلى سعر اليوم عند 4.95 دولار وأقل سعر عند 4.87 دولار.