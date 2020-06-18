شكرا لقرائتكم خبر عن "ليفت" تعلن اعتمادها تماماً على السيارات الكهربائية بحلول عام 2030 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة خدمات مشاركة الركوب والتوصيلات في أمريكا الشمالية "ليفت" عن خطة للتحول بشكل كامل نحو استخدام السيارات الكهربائية بحلول عام 2030.



وذكرت الشركة بأنها ستحول أساطيلها من السيارات العادلة والشاحنات إلى نظيرتها الكهربائية في غضون عشر سنوات.



يأتي ذلك في ظل الضغوط التي يمارسها ساسة ومدافعون عن البيئة على "ليفت" و"أوبر" وغيرهما من أجل مكافحة التغيرات المناخية وتقليل العوادم المنبعثة من سياراتها.

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كانت السلطات البيئية في ولاية كاليفورنيا قد ذكرت في تقرير خلال ديسمبر/كانون الأول عام 20199 أن خدمات مشاركة الركوب وشبكات النقل تسببت في انبعاثات تتجاوز 50% من ثاني أكسيد الكربون.



كما أصدر علماء تحذيرات في يناير/كانون الثاني بضرورة الضغط على شركات خدمات مشاركة الركوب والتوصيلات مثل "ليفت" و"أوبر" لوقف استخدام الوقود الملوث للبيئة والتحول إلى البطاريات الكهربائية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "ليفت" بنسبة 3.8% وأغلق جلسة الأربعاء عند 35.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 36.9 دولار وأقل سعر عند 35.3 دولار.