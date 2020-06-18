شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يغلق مرتفعاً لكنه يخفق في الحفاظ على مستوى 1000 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات يوم الأربعاء وسط انتعاش في القطاع التكنولوجي الأمريكي على الرغم من عدم اليقين بشأن إجراءات إعادة فتح الاقتصاد.



ولم تعيد الكثير من الشركات تشغيل مصانعها بعد في الولايات المتحدة في ظل القلق من فيروس كورونا والمخاوف من موجة ثانية للفيروس.



وكشفت بيانات بحثية بأن وتيرة تسجيل سيارات "موديل 3" الكهربائية التي تنتجها "تسلا" انخفضت بنسبة 37% في ولاية كاليفورنيا خلال أبريل/نيسان ومايو/أيار، وهما الشهران الذين شهدا إغلاقا بسبب كورونا.

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مع ذلك، يقبل المستثمرون على سهم الشركة الأمريكية في ظل التكهنات بشأن عودة الطلب على المركبات مع إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي.



وتعوض "تسلا" في أسواق أخرى حيث سجلت مبيعاتها ارتفاعا في المملكة المتحدة خلال الشهرين الماضيين.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 0.9% وأغلق جلسة الأربعاء عند 991.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 1005 دولارات في حين سجل أقل سعر عند 982.5 دولار.