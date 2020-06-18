شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الأربعاء للجلسة الثانية على التوالي رغم ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن تمكن من حشد زخم الشراء في ظل استمرار التصريحات المتشائمة من رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".



كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "باول" قد حذر أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ من ضبابية حول تعافي الاقتصاد الأمريكي من آثار أزمة كورونا، لكنه أكد أمام مجلس النواب على أن البنك المركزي لن يتوانى في اتخاذ كل ما يلزم لدعم الاقتصاد.

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يأتي ذلك في ظل المخاوف في الأسواق العالمية من تعرض بعض الاقتصادات لموجة ثانية من فيروس "كورونا" المستجد مع عودة ظهور إصابات في الصين مرة أخرى وفرض إغلاق على العاصمة بكين.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 96.8 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.7% إلى 17.775 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 17.815 دولار وأقل سعر عند 17.515 دولار.