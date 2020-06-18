«تايم للفنادق» توفر إقامة مجانية للعاملين بالقطاع الطبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



تقدم مجموعة تايم للفنادق دعمها للعاملين في الخطوط الأمامية ضمن القطاع الطبي خلال جائحة كوفيد-19، من خلال تقديمها عرض إقامة مجانياً لهم، ضمن اثنين من منشآتها الفندقية في دبي.

وتقديراً لأولئك العاملين في الخطوط الأمامية في دولة الإمارات والسعودية ومصر، الذين يبذلون جهوداً كبيرة للتصدي لهذا الوباء العالمي، تقدم مجموعة تايم 40 قسيمة فندقية تشمل إقامة مجانية لمدة ثلاث ليال شاملةً وجبة الإفطار، وذلك في كل من «فندق وأجنحة تايم أوك» و«تايم غراند بلازا».

قال محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق: أثّرت جائحة كوفيد-19 في حياة الناس أكثر مما تخيلنا على الإطلاق. وخلال هذه الأوقات الصعبة، أظهر العاملون في الخطوط الأمامية ضمن القطاع الطبي في كل من الإمارات والسعودية ومصر، بل العالم بأسره، أنهم هم الأبطال الحقيقيون، والعمود الفقري لمجتمعاتنا التي تواصل مكافحة تفشي هذا الفيروس والتصدي له.