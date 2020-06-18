«التكنولوجيا» تقود استمرار انتعاش «وول ستريت» للجلسة الرابعة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت مؤشرات الأسهم العالمية موجة الصعود التي بدأتها مطلع هذا الأسبوع، مستفيدة في ذلك من زخم آمال التعافي السريع من التراجع الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، وفيما اكتست المؤشرات الأوروبية والأمريكية باللون الأخضر مدفوعة باعتقاد متزايد بأن الأسوأ ربما يكون قد انتهى بالنسبة للاقتصادات الكبرى في العالم، خالفت الأسهم اليابانية المسار الصعودي الذي سلكته نظيرتها الآسيوية وسقطت في المنطقة الحمراء بعد أن تضررت المعنويات في السوق بفعل بيانات صادرات ضعيفة وتصاعد التوتر بين الكوريتين.

في بورصة نيويورك، واصلت مؤشرات «وول ستريت» مسارها الصعودي للجلسة الرابعة على التوالي، أمس الأربعاء، بعد ارتفاع كبير في الجلسة السابقة كان مدفوعاً باعتقاد متزايد بأن الأسوأ ربما يكون قد انتهى بالنسبة لأكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 188 نقطة أو 0.7%، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6%، في حين ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.5%.

وقادت أسهم التكنولوجيا مكاسب «وول ستريت»، حيث ارتفع سهما أمازون وأبل بنسبة 0.9%، كما زاد سهم نتفليكس بنسبة 0.7%، في حين ارتفع سهما آي بي إم وإم ثري بأكثر من 1% وكانا من بين مكونات مؤشر داو جونز الأفضل أداءً.

وفي القارة العجوز، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، أمس الأربعاء، بدعم مكاسب قطاع البنوك وبالتزامن مع مراقبة التطورات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.

وصعد قطاع البنوك بنحو 1.5% ليقود مكاسب كافة القطاعات الأخرى والمؤشرات الرئيسية في الأسواق المالية الأوروبية.

ويأتي أداء البورصات الأوروبية رغم تحذيرات صندوق النقد الدولي من تعميق توقعاته لمستويات انكماش الاقتصاد العالمي هذا العام في تقرير الآفاق المستقبلية المقرر صدوره في الأسبوع المقبل، ومن جهة أخرى، تتزايد المخاوف الجيوسياسية بين كل من الهند والصين، وبين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.2% إلى 364.1 نقطة، كما صعد المؤشر البريطاني «فوتسي» بنسبة 0.4% مسجلاً 6270 نقطة، في حين شهد المؤشر الألماني «داكس» ارتفاعاً بنحو 0.3% إلى مستوى 12348.3 نقطة، كما زاد المؤشر الفرنسي «كاك» بنسبة مماثلة ليسجل 4969.9 نقطة.

في آسيا، ارتفع مؤشر شنجهاي الصيني 0.14%، بينما قفز مؤشر هانج سينج في هونج كونج 0.75%، بالمقابل، أغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 0.56% إلى 22455.76 نقطة، بينما فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.40% إلى 1587.09 نقطة. وسجل نيكاي في الجلسة السابقة أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية في ثلاثة أشهر.

وانكمشت صادرات اليابان لأقل مستوى في عقد مع تراجع شحنات السيارات للولايات المتحدة، مما بدد التفاؤل إزاء المكاسب في وول ستريت، حيث سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية مكاسب لليوم الثالث على التوالي.

وكان أداء شركات صناعة السيارات التي تعتمد على التصدير ضعيفاً ونزل سهم مازدا موتور 4.34%، وسوزوكي موتور 3.13%، وميتسوبيشي موتور 3.07%.

وأقلق المستثمرون تصاعد التوتر بين الكوريتين بعدما هدمت كوريا الشمالية مبنى مكتب الاتصال بين البلدين، ورفضت عرض كوريا الجنوبية إرسال مبعوثين، وتعهدت بإعادة الجنود للحدود.

وعلى المؤشر نيكاي، ارتفع 32 سهماً مقابل هبوط 186 سهماً.

ومخالفاً اتجاه التراجع بصفقة عامة، صعد سهم مجموعة سوفت بنك 5.02% بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة التكنولوجيا اليابانية تعتزم بيع «جزء كبير» من حصتها في تي-موبايل إلى دويتشه تليكوم إيه.جي وهي المساهم المسيطر.