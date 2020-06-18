شكرا لقرائتكم خبر عن لجان قضائية جديدة للنظر بالمنازعات الإيجارية في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أصدر مركز فض المنازعات الايجارية، الذراع القضائية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي قراراً خاصاً بشأن تشكيل لجان قضائية جديدة للنظر في المنازعات المتعلقة بفسخ العقود وإنقاص القيمة الإيجارية.

ونص القرار الإداري رقم (5) لسنة 2020 على تشكيل لجنتين ابتدائيتين لنظر الدعاوى الإيجارية المقامة بطلب فسخ علاقة إيجاریه وإنقاص القيمة الإيجارية سواء كانت أصلية أو متقابلة أو بطلب عارض، وثانياً: تشكل لجنة استئنافية لنظر الطعن على الأحكام والقرارات الصادرة من اللجان الواردة بالبند أولاً من القرار.

وبحسب القرار، تلتزم اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار بالإجراءات والقواعد المستقرة بالمركز في شأن تلك الدعاوی. ونص القرار على أنه على جميع اللجان الابتدائية والاستئنافية إحالة الدعاوى والطعون المتداولة أمامها وما قد يقيد من دعاوی اللجان المشكلة بموجب القرار بما في ذلك الدعاوى المحجوزة للحكم.

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