«دبي الذكية» توسع شراكات مشروع بيانات قطاع التجزئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت دبي الذكية عن التوسع في المشروع المشترك الذي أطلقته أواخر العام الماضي حول «بيانات قطاع التجزئة» بالشراكة مع «اقتصادية دبي»، وعدة جهات أخرى شبه حكومية وخاصة، وهدفت من خلاله إلى تعزيز أداء القطاع ووضع تصور واضح حول مزاياه وطبيعة زوار مراكز التسوق في دبي واهتماماتهم وتوجهاتهم، وبالتالي توفير احتياجاتهم ومتطلباتهم التي تتناسب بشكل مثالي مع المجتمع الذي يعيشون فيه.

ويدعم المشروع عملية تقديم تصور واضح لصناع القرار حول أنماط السلوك والشراء المتغيرة للمواطنين والمقيمين وفق المتغيرات الطارئة، وبما يسمح لمراكز التسوق بتقديم تجارب آمنة للناس وسط إجراءات السلامة الكاملة.

وأعلنت «دبي الذكية» انضمام شركة «نتورك إنترناشونال» لحلول الدفع للمشروع، وذلك للاستفادة من خبراتها الطويلة بهذا المجال وتقديم رؤية أوسع حول توجهات الإنفاق لدى المستهلكين، مما يدعم المشروع بشكل كبير ويسهم في تحقيق أهدافه. وتعمل «دبي الذكية» على المشروع مع كل من دائرة التنمية الاقتصادية، ومجموعة «ماجد الفطيم»، ودو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.



تسخير قوة البيانات

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وأكدت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، على أهمية دور القطاع الخاص في تسخير قوة البيانات، والاستفادة منها لتطوير قطاع التجزئة، الذي يعد أحد أهم القطاعات الرافدة لاقتصاد دبي، والتي تتطلب بشكل مستمر توفير حلول مبتكرة للسكان بما يتوافق مع احتياجاتهم ومتطلباتهم المتغيرة بشكل دائم.

وأوضحت: «تحقيقاً لأهداف «استراتيجية إشراك القطاع الخاص»، نعمل مع جميع الأطراف على توسيع نطاق المشروع، ليشمل كذلك إدخال شركاء جدد من مختلف الجهات المعنية بتطوير قطاع التجزئة في الإمارة، وعبر الاستفادة القصوى من البيانات المتاحة والثروة الرقمية التي تمتلكها».



توحيد الجهود



وقال سامي القمزي، مدير عام «اقتصادية دبي»: «في إطار استراتيجيتنا الهادفة إلى تطوير وتنظيم وتعزيز النمو المستدام لاقتصاد دبي، نرى أن هناك ضرورة لتوحيد الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص، على نحو يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للإمارة على الخريطة العالمية. ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال زيادة فرص التعاون مع الكيانات الخاصة والعامة، وتوفير أفضل السبل الممكنة التي تساعد أصحاب الأعمال، لإطلاق عملياتهم وتوسيعها وإدارتها بالاعتماد على عمليات بسيطة. وهذا هو الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه من خلال «مشروع بيانات قطاع التجزئة» بالتعاون مع دبي الذكية». وقال سامي القمزي، مدير عام «اقتصادية دبي»: «في إطار استراتيجيتنا الهادفة إلى تطوير وتنظيم وتعزيز النمو المستدام لاقتصاد دبي، نرى أن هناك ضرورة لتوحيد الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص، على نحو يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للإمارة على الخريطة العالمية. ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال زيادة فرص التعاون مع الكيانات الخاصة والعامة، وتوفير أفضل السبل الممكنة التي تساعد أصحاب الأعمال، لإطلاق عملياتهم وتوسيعها وإدارتها بالاعتماد على عمليات بسيطة. وهذا هو الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه من خلال «مشروع بيانات قطاع التجزئة» بالتعاون مع دبي الذكية». توفير تحليلات دقيقة



وقال فريد فريدوني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - حلول المؤسسات في (دو): «نهدف إلى الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي توفرها منصة دبي بالس لتطوير حالات استخدام جديدة تستفيد منها جميع قطاعات الأعمال. نحن نسعى إلى تمكين الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات أكثر كفاءة وفاعلية لتحسين حياة السكان في الإمارة.

وقال سامر سليمان، مدير عام «نتورك إنترناشيونال» في الشرق الأوسط: تمتلك «نتورك إنترناشيونال» كافة المقومات المتميزة التي تتيح لها دعم مشروع «بيانات قطاع التجزئة» الذي أطلقته دبي الذكية. تأتي البيانات التراكمية مجهولة المصدر التي جمعتها «نتورك إنترناشيونال» لتساعد صناع السياسات في القطاعين على اتخاذ قرارات مدعمة بالبيانات.