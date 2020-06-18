الفنادق تتنافس على السياحة الداخلية.. والمطارات تنتظر المسافرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ازدادت أهمية السياحة الداخلية في دولة الإمارات، مع الاضطرابات التي أحدثها وباء فيروس كورونا «كوفيد-19»، على قطاع السفر عالمياً، خاصة مع توقف حركة السفر العالمية، وتقييد تحركات السياح والزوار، في العديد من مطارات العالم.

وارتفعت حدة المنافسة بين المنشآت الفندقية على مستوى دولة الإمارات، على كعكة السياحة الداخلية من خلال استقطاب الزائر المحلي، مع غياب السائح الدولي خلال الفترة الحالية، ما دفع قطاع الضيافة إلى اتخاذ خطوات لتشجيع المقيمين، والمواطنين، لحجز غرف فندقية بخصومات، وعروض ترويجية.

وعلى الرغم من حاجة الفنادق إلى تحقيق مستويات إشغال عادلة تحافظ على استمراريتها في ظل هذا الوباء، إلا أن العروض التي أطلقتها بعض الفنادق غير مغرية للبعض، خاصة مع ارتفاع في أسعار بعض المنشآت الفندقية، مثل المنتجعات، وذات الشواطئ الخاصة، فيما قدمت منشآت أخرى عروضاً مشجعة، مثل الخصومات على الغرف الفندقية، وتذاكر لوجهات ترفيهية متاحة في الدولة.

وبحسب مواقع الحجوزات، سجلت الفنادق الشاطئية والمنتجعات نصيب الأسد من الحجوزات الفندقية في الدولة، كما اتجهت بعض العائلات إلى استئجار شقق وفلل من خلال خيارات «بيوت العطلات» المتنوعة في مختلف أنحاء الدولة.

وساهمت القواعد الإرشادية، والإجراءات الاحترازية التي أصدرتها هيئات السياحة المحلية إلى المنشآت، في تعزيز الثقة بالمنشآت الفندقية.

من جهة أخرى، أكدت مطارات الدولة وشركات الطيران الوطنية استعدادها الكامل لاستئناف حركة الطيران في انتظار المسافرين.

وأفاد متحدث رسمي باسم «الاتحاد للطيران» بأن «الشركة تسعى إلى الحصول على التفاصيل الكاملة من الجهات المعنية بخصوص الإجراءات ذات الصلة بتخفيف قيود السفر، حيث جرى الإعلان بأنه ستجري موافاتها بآخر المستجدات في حينها»

وحسب الموقع الإلكتروني للاتحاد للطيران، فإن الشركة تقوم بتشغيل رحلات محدودة من وإلى وعبر أبوظبي، وتتعاون عن كثب مع الهيئات الحكومية الإماراتية وسلطات الطيران العالمية، ومراجعة شبكة وجهاتها والتركيز على العودة تدريجياً إلى جدول رحلاتها المنتظمة عندما تصبح الظروف مواتية لذلك.

كما أعلنت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجب على المسافر قبل الحجز التقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عبر خدمة تواجدي للمقيمين بدولة الإمارات، المتاحة عبر الموقع، MoFAIC.gov.ae وفي حالة الموافقة على الطلب، فسيتلقى المسافر رقم اعتماد خاص به من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والذي سيتعين عليه تقديمه لوكلاء الاتحاد عند الحجزلرحلة للعودة إلى الإمارات.