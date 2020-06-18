مسؤولو الشارقة: الإمارات تخطو بثبات نحو الريادة العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عدد من رؤساء ودوائر الشارقة على أن الإمارات تخطو بثبات نحو الريادة العالمية بفضل رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز تنافسية اقتصاد الدولة عالمياً، وذلك بمناسبة تصدر الإمارات للعام الرابع على التوالي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، والذي صنف الدولة في المرتبة التاسعة عالمياً بين الدول الأكثر تنافسية في العالم.

رؤية القيادة

أكد عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن تصدر دولة الإمارات، يبرز بكل وضوح الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها القيادة الرشيدة في سبيل تعزيز تنافسية اقتصاد الدولة، وزيادة جاذبيته للاستثمارات والأعمال، معتبراً أن ريادة الإمارات دليل على صواب الرؤية وتكامل الجهود وسلامة القرار الاقتصادي، كما يؤكد نجاح المبادرات التي دشنتها الدولة في تعزيز موقعها كمحور رئيسي في الاقتصاد العالمي، ومحطة تنافسية رائدة على الخريطة الدولية. وأشار العويس، إلى أن النتيجة الجديدة التي حققتها الدولة في محور الأداء الاقتصادي، والذي صعدت فيه إلى المركز الرابع عالمياً، وبالرغم من التحديات التي يواجهها العالم في أزمة كوفيد -19، فإن دولة الإمارات ما زالت تحافظ على ريادتها العالمية، وتكرس موقعها ضمن العشرة الأوائل عالمياً، فضلاً عن التميز وبلوغ المراكز الأولى في معظم المؤشرات، كل ذلك يعكس حجم الجهد المبذول لترسيخ سياسات التنويع الاقتصادي، واستمرارية القيادة الرشيدة في انتهاج الاستراتيجيات المدروسة والسياسات الحكيمة.

قال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: إن صدارة دولة الإمارات هي تتويج جديد للجهود المبذولة، ومؤشر على كفاءة النموذج التنموي لدولة الإمارات وقدرته على مواصلة تفوقه عالمياً رغم مختلف التحديات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكداً أن المكانة الاستثنائية التي وصلت إليها الدولة ما هي إلا انعكاس لرؤية سديدة كانت وما زالت تخط مستقبلاً مشرقاً ومشرفاً لأبناء هذه الأرض والشعوب العربية جمعاء. وأضاف المدفع: إن الإنجاز الذي حققته الإمارات وخصوصاً في مجالات متقدمة كالشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وكفاءة الأداء الاقتصادي والتنوع الاقتصادي ومؤشر ريادة الأعمال وكفاءة البنية التحتية، على الرغم مما يمر به العالم من تحديات فرضها انتشار جائحة «كوفيد 19»، ما هو إلا نتاج واضح للرؤية الحكيمة التي تنتهجها القيادة الرشيدة التي دوماً تفكر في المستقبل وتسبق الجميع في إطلاق المبادرات التي تعزز النمو الاقتصادي.

مسيرة التطور

أكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن تبوّؤ دولة الإمارات للمراكز الأولى، هو إنجاز جديد يعكس حرص الإمارات على مواصلة مسيرة التطور والنمو وتحويل كل إنجاز إلى بداية لإنجازات أخرى، والعمل المستمر على مواكبة المتغيرات الدولية وتطوير قدراتها في استشراف المستقبل ووضع خطط تنموية طويلة الأمد، وجميعها خطوات عززت من قدرة الدولة في الحفاظ على تنافسيتها العالمية والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدماً. وأشار المزروعي، إلى أن تقدم دولة الإمارات 3 مراكز في محور الأداء الاقتصادي لتأتي في المرتبة الرابعة عالمياً، بالإضافة إلى تربعها على المركز الأول عالمياً في مؤشر الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إنما يؤكد استمرارية التطوير الاقتصادي، الذي تتبناه الإمارات في ظل قيادة رشيدة عملت على إطلاق التشريعات والقرارات والمحفزات التي طالت مختلف النواحي الاقتصادية والإدارية والمؤسسية.