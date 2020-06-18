تكاليف البناء في دبي تسجل انخفاضاً بـ 0.22% للربع الأول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



سجل الرقم القياسي العام لتكاليف البناء في دبي انخفاضاً بنسبة 0.22% خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالربع الرابع من عام 2019. وتبين أن أسعار تكاليف البناء انخفضت بنسبة 0.22% للمباني السكنية، كما انخفضت بنسبة 0.21% للمباني غير السكنية.

وكذلك عند مقارنة الأرقام القياسية لتكاليف البناء خلال الربع الأول 2020 مع الربع الأول 2019، نلاحظ انخفاض تكاليف البناء بنسبة 1.57%، حيث انخفضت تكاليف البناء للمباني السكنية بنسبة 1.60%، وللمباني غير السكنية بنسبة 1.44%.

وانخفضت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني بنسبة 0.37%، والتي جاء انخفاضها نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 0.39%.

في حين استقرت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى عند مستوياتها السابقة.

وانخفضت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني السكنية بنسبة 0.36%، والتي جاء انخفاضها نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 0.38%.

في حين استقرت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى عند مستوياتها السابقة.

وانخفضت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني غير السكنية بنسبة 0.40% والتي جاء انخفاضها نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 0.42%.

في حين استقرت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى عند مستوياتها السابقة.

وانخفضت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني بنسبة 2.62% والتي جاء انخفاضها نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.63% ومجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 2.50%.

في حين استقرت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى عند مستوياتها السابقة.

وانخفضت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني السكنية بنسبة 2.60%، والتي جاء انخفاضها نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.63% ومجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 2.48%.

في حين استقرت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى عند مستوياتها السابقة.



المباني غير السكنية



وتراجعت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني غير السكنية بنسبة 2.69%، والتي جاء انخفاضها نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.62% ومجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 2.59%.