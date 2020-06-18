الحكومة الإلكترونية بالشارقة تؤكد جدولة الأولويات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنفيذاً لتوجيهات حكومة الشارقة بعودة كافة موظفيها بشكل تدريجي إلى مقار عملهم، وفق ضوابط وإجراءات احترازية محكمة لتحقيق أعلى معايير السلامة، عملت دائرة الحكومة الإلكترونية على تنفيذ خطوات وتدابير راعت من خلالها كافة المعايير الصحية الواجب اتباعها لضمان سلامة عودة الموظفين إلى العمل.

وقال الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية: إن الدائرة استحدثت لجنة خاصة تُعنى بإعادة تصميم بيئة عمل تتوافق مع السلامة العامة في كل مواقع العمل فضلاً عن توزيع الأقسام الإدارية بشكل جديد يفي بمتطلبات المرحلة المقبلة ضمن خطط واستراتيجيات تطويرية لكافة الخدمات الإلكترونية المقدمة.

وفي السياق نفسه وضح القاسمي توفير دائرة الحكومة الإلكترونية كافة معدات الوقاية الشخصية (كمامات الوجه، معقم اليدين، قفازات، الخ ) بالإضافة إلى الالتزام بتحقيق التباعد الاجتماعي وترك مسافة لا تقل عن مترين بين مكاتب الموظفين وغيرها من التدابير التي ستكون بمثابة أسس وقواعد إلزامية يجب اتباعها واتخاذ إجراءات إدارية صارمة للمخالفين لها.

واختتم مدير عام الدائرة حديثه بالقول إنه ستكون هناك إعادة جدولة للأولويات وأوقات مرنة لبعض الكوادر العاملة والتي تتطلب مهامهم العمل عن بُعد في بعض الأوقات، بالإضافة إلى إجراءات أخرى خاصة جميعها تصب في مصلحة ضمان سير العمل والسلامة المهنية.