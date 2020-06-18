شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات «الأخضر» الوحيد في أسواق الأسهم الخليجية في جلسة متقلبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر



حققت الأسهم المحلية مكاسب جديدة، أمس الأربعاء، في جلسة متقلبة الأداء دعمتها مشتريات مؤسساتية انتقائية تركزت على «القيادية» في البنوك، رغم ضغوط العقار في سوق دبي الذي تماسك مؤشره العام عند إغلاقه السابق، فيما صعد سوق أبوظبي 1.1%، بدعم إضافي من «اتصالات» و«الدار».

فيما حافظت أسواق الإمارات على نغمة الصعود وأصبحت الناجي الوحيد، وذلك بتراجع السوق السعودي 0.07% والكويتي 0.3% وسوق مسقط 0.2% والبحرين 0.39%.

وضخت المحافظ الاستثمارية 72 مليون درهم كمحصلة شراء منها 13.7 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و58.36 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وتصدر «الدار العقارية» مشتريات الأجانب (غير العرب) بنحو 11 مليون سهم، علماً بأن السهم ارتفع 2.31%، وأغلق عند 1.77 درهم، تلاه في الشراء «أبوظبي التجاري» و«اتصالات» و«ديار».

وسجلت الأسهم سيولة بقيمة 408.5 مليون درهم، توزعت مناصفة تقريباً 203.7 مليون درهم في دبي، و204.8 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 304.5 مليون سهم، منها 247.8 مليون سهم في دبي، و56.7 مليون سهم في أبوظبي.



سوق دبي

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واستقر مؤشر سوق دبي المالي عند إغلاقه السابق 2070 نقطة مرتفعاً بنسبة هامشية 0.04% بدعم من أسهم البنوك بالدرجة الأولى إلى جانب النقل.

وارتفع قطاع البنوك 1% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 1.36% و«دبي الإسلامي» 1.03%.

وزاد قطاع النقل 0.12% نتيجة ارتفاع «العربية للطيران» 0.88% في مقابل نزول «أرامكس» 0.28% و«الخليج للملاحة» 2.61%.

وعلى العكس تراجع قطاع العقار أكثر من 1% متأثراً بتراجع «إعمار العقارية» 0.36%، و«إعمار للتطوير» 3.65%، و«الاتحاد العقارية» 4.95% و«ديار» 0.68% و«أرابتك» 3.42%.

وهبط قطاع الاستثمار 0.12% بعد هبوط «سوق دبي المالي» 0.12% و«شعاع كابيتال» 2.3% فيما استقر «دبي للاستثمار» من دون تغيير.

سوق أبوظبي

من جهته، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.1% إلى 4376.42 نقطة مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك والاتصالات والعقار والصناعة والسلع والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك 1.51% نتيجة صعود «أبوظبي الأول» 1.58% و«أبوظبي التجاري» 2.95% و«أبوظبي الإسلامي» 0.54%.

وارتفع قطاع العقار 2.42% نتيجة ارتفاع «الدار» 2.31% و«رأس الخيمة العقارية» 4%. وزاد قطاع الاتصالات 1.45% معززاً بمكاسب سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وفي المقابل انخفض قطاع الطاقة 1.47% مع انخفاض «دانة غاز» 0.77% و«أدنوك للتوزيع» 2.68% مع استقرار «دانة غاز» من دون تغيير.

ونزل قطاع الاستثمار 3.83% بفعل نزول «العالمية القابضة» 4.42% و«إشراق» 1.23%. واستقر مؤشر سوق دبي المالي عند إغلاقه السابق 2070 نقطة مرتفعاً بنسبة هامشية 0.04% بدعم من أسهم البنوك بالدرجة الأولى إلى جانب النقل.وارتفع قطاع البنوك 1% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 1.36% و«دبي الإسلامي» 1.03%.وزاد قطاع النقل 0.12% نتيجة ارتفاع «العربية للطيران» 0.88% في مقابل نزول «أرامكس» 0.28% و«الخليج للملاحة» 2.61%.وعلى العكس تراجع قطاع العقار أكثر من 1% متأثراً بتراجع «إعمار العقارية» 0.36%، و«إعمار للتطوير» 3.65%، و«الاتحاد العقارية» 4.95% و«ديار» 0.68% و«أرابتك» 3.42%.وهبط قطاع الاستثمار 0.12% بعد هبوط «سوق دبي المالي» 0.12% و«شعاع كابيتال» 2.3% فيما استقر «دبي للاستثمار» من دون تغيير.سوق أبوظبيمن جهته، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.1% إلى 4376.42 نقطة مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك والاتصالات والعقار والصناعة والسلع والخدمات.وارتفع قطاع البنوك 1.51% نتيجة صعود «أبوظبي الأول» 1.58% و«أبوظبي التجاري» 2.95% و«أبوظبي الإسلامي» 0.54%.وارتفع قطاع العقار 2.42% نتيجة ارتفاع «الدار» 2.31% و«رأس الخيمة العقارية» 4%. وزاد قطاع الاتصالات 1.45% معززاً بمكاسب سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.وفي المقابل انخفض قطاع الطاقة 1.47% مع انخفاض «دانة غاز» 0.77% و«أدنوك للتوزيع» 2.68% مع استقرار «دانة غاز» من دون تغيير.ونزل قطاع الاستثمار 3.83% بفعل نزول «العالمية القابضة» 4.42% و«إشراق» 1.23%. توجه السيولة



وتصدر «الإمارات دبي الوطني» التداولات في سوق دبي بقيمة 43.67 مليون درهم، مغلقاً عند 8.93 درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» بسيولة قرب 40 مليون درهم، وأغلق عند 0.326 درهم، ثم «إعمار العقارية» بتداولات بلغت 25.2 مليون درهم، مغلقاً عند 2.77 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «أبوظبي الأول» بسيولة بلغت 66.4 مليون درهم، تلاه «اتصالات» بتداولات ب53 مليون درهم، وجاء في المركز الثالث من حيث السيولة سهم «الدار» مستقطباً 34 مليون درهم.

وسجل «دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 1.63%، وفي المقابل سجل «الاتحاد العقارية» التراجع الأكثر مع ملامسته الحد الأعلى للنزول 4.95% .

بينما جاء الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي من نصيب «جلفار» 9.24% إلى 1.3 درهم، وعلى العكس جاء الانخفاض الأكثر ل«العالمية القابضة» بتراجعه 4.42%. وتصدر «الإمارات دبي الوطني» التداولات في سوق دبي بقيمة 43.67 مليون درهم، مغلقاً عند 8.93 درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» بسيولة قرب 40 مليون درهم، وأغلق عند 0.326 درهم، ثم «إعمار العقارية» بتداولات بلغت 25.2 مليون درهم، مغلقاً عند 2.77 درهم.وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «أبوظبي الأول» بسيولة بلغت 66.4 مليون درهم، تلاه «اتصالات» بتداولات ب53 مليون درهم، وجاء في المركز الثالث من حيث السيولة سهم «الدار» مستقطباً 34 مليون درهم.وسجل «دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 1.63%، وفي المقابل سجل «الاتحاد العقارية» التراجع الأكثر مع ملامسته الحد الأعلى للنزول 4.95% .بينما جاء الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي من نصيب «جلفار» 9.24% إلى 1.3 درهم، وعلى العكس جاء الانخفاض الأكثر ل«العالمية القابضة» بتراجعه 4.42%. تداولات الجنسيات



وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 50 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 50 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 3.17 مليون درهم محصلة بيع العرب ونصف مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و46.3 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 9 ملايين درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 4.7 مليون درهم محصلة شراء العرب و4.3 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 9 ملايين درهم محصلة بيع، منها 6 ملايين درهم محصلة بيع الأجانب و2.95 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 72 مليون درهم محصلة شراء منها 13.7 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و58.36 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 72 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 13.7 مليون درهم محصلة بيع في دبي و58.36 مليون درهم محصلة بيع الأفراد.