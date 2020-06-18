«إعمار للتطوير» و«مولز» تعلنان المرشحين لمجلس الإدارة

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أعلنت شركة إعمار للتطوير، عن قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وهم: محمد علي راشد العبار، جمال ماجد خلفان بن ثنيه، أحمد جمال حسن جاوه، عائشة بنت بطي بن حميد بن بشر، عبدالله محمد عبدالله محمد العور، عدنان عبدالفتاح كاظم عبدالفتاح، خالد موسى مبارك الحليان، عبدالله محمد رحمه الشامسي، جوهان هنري براند، أمينة عبدالرحمن محمد طاهر محمدولي، جواهر أحمد عباس علي البلوشي، محمد علي رضا الهاشمي، روضة علي محمد أحمد الساكت، علي محمد عبدالله علي الجاسم، مشعل حمد علي محمد كانو.

كما أعلنت شركة إعمار مولز، عن قائمة أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وهم: محمد هادي أحمد عبدالله الحسيني، أحمد ثاني راشد المطروشي، محمد علي راشد العبار، عبد الرحمن حارب راشد حارب الحارب، عبدالله سعيد بن ماجد باليوحه، هلال سعيد سالم سعيد المري، علي إبراهيم محمد إسماعيل، عبد الله حمد رحمه الشامسي، جوهان هنري براند، أمينة عبدالرحمن محمد طاهر محمدولي، جواهر أحمد عباس علي البلوشي، محمد علي رضا الهاشمي، خولة راشد أحمد الحميدي المهيري، منى عيد حسن محمد، روضة علي محمد أحمد الساكت، علي محمد عبدالله الجاسم، عبدالواحد عبد الرحيم شريف سلطان العلماء.