شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تقر خطة اقتراض جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقرت الحكومة الألمانية خطة جديدة لاقتراض نحو 62.5 مليار يورو، في إطار السعي لتمويل حزمة تحفيزية لدعم الاقتصاد المتضرر إثر تفشي وباء كورونا المستجد «كوفيد 19».

ووقعت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الأربعاء، على خطط لجمع 62.5 مليار يورو (70 مليار دولار) إضافية من الديون لتمويل أكبر برنامج تحفيزي في تاريخ البلاد.

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