متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **أعلنت وزارة المالية عن نجاح تطبيق دورة الشراء إلى الدفع (Procure to Pay) والتي ساهمت في تسهيل عمليات الشراء والاعتماد الإلكتروني لطلبات وأوامر الشراء لدى مختلف الجهات الاتحادية في الدولة، حيث أصبح بإمكان الجهات اعتماد طلبات الشراء وتوجيه أمر الشراء مباشرة إلى المورد خلال دقائق في حال توافر كافة المستندات والثبوتيات المطلوبة.

**رفع جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) حصته في شركة سلنكس الإسبانية المشغلة لأبراج اتصالات الهاتف المحمول بعد فض اتفاق مساهمين مع عائلة بنيتون وصندوق سيادي سنغافوري الشهر الماضي.

وقالت الهيئة التنظيمية للبورصة الإسبانية في إشعار إن «أديا» رفع حصته في سلنكس إلى 6.97 في المئة في العاشر من يونيو /حزيران. وقال الجهاز الشهر الماضي إن حصته في الشركة تبلغ 6.73 في المئة.

**خفضت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة موانئ دبي العالمية من BBB إلى BBB- والتصنيف الائتماني قصير الأجل من F2 إلى F

3، ولكنها رفعت نظرتها المستقبلية للشركة من «سلبي» إلى «مستقر».

**بات بإمكان عملاء بنك المشرق، الاستفادة من الخدمات المصرفية التي يقدمها أول تطبيق رقمي تفاعلي (تشات بوت) مصرفي في المنطقة، ما يمنحهم القدرة على الوصول إلى الخدمات الذاتية الفعالة واستخدام مقدراتها الواسعة، وهو ما يوفر خدمات فورية خلال وقت أقصر، لتحقيق طلبات العملاء.