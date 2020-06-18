شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير مدقق الحسابات والأثر المحاسبي لـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

د. محمد الصوان*

باتت الجمعيات المهنية المحاسبية، ومكاتب تدقيق الحسابات، اليوم، أكثر شغلاً في متابعة تأثير (كوفيد 19) في تقرير مدقق الحسابات، وفي المعايير المحاسبية الدولية، وبالتحديد في الأحداث اللاحقة، والطارئة التي حدثت بين نهاية السنة المالية، وبين تاريخ اعتماد القوائم المالية، حيث بموجب المعايير تم تصنيف (كوفيد 19) على أنه حدث طارئ، نشأ بعد نهاية فترة التقرير، وهذا يعني للمحاسبين والمدققين أن تعديل البيانات المالية لسنة 2019 غير مطلوب، ويجب على المدقق الإفصاح عن نتائج أعمال الشركة المحتمل حدوثها في المستقبل، سواء إيجابية، أو سلبية.

«كورونا» أزمة غير مسبوقة، ومن الصعب التنبؤ بنتائج ومستقبل الشركات بعدها، وفي التدقيق يتم التعامل معها على أنها ظرف طارئ، جعلت من مكاتب التدقيق العالمية الكبرى تطلق تحذيرها، وتتواصل مع عملائها ومكاتبها المنتشرة في شتى أنحاء العالم لوضع خطة للتعامل معها، وعكسها على تقرير التدقيق. وحذرت مكاتب التدقيق في الوقت نفسه، بأن التأثير سيكون مباشراً، وغير مباشر، في الشركات، وأن القوائم المالية سوف تتأثر بذلك تباعاً، وأن الضرر اليوم ليس بالضرورة أن يكون نفسه بعد شهر، أو شهرين، أو سنة.

ومن المعلوم أن أغلبية الشركات تعطلت عن العمل في بداية الأزمة، معظمها من الشركات الصغيرة، أو متوسطة الحجم، والتي تعمل برأس مال صغير، أو محدود. ومنها من لا تستطيع مواجهة الأزمة، وأخرى تستطيع الصمود لفترة محددة في ظل تلقي دعم حكومي، وفي الوقت نفسه، فإن عدداً قليلاً من الشركات قد لا تتأثر، لكن ستكون أكثر الشركات المتضررة عالمياً هي شركات السياحة، والنقل، والعقارات، وقد تظهر مستقبلاً حالات إفلاس، وهناك الشركات المستفيدة مثل شركات التجارة الإلكترونية، والاتصالات، والتوصيل، والصيدليات، وشركات التنظيف، وغيرها.

ولا شك في أن الأزمة صعّبت من مهمة المدقق والمعايير المحاسبية، وألقت بظلالها على كل المعايير المحاسبية، وسيكون تأثيرها الأكبر في الديون من حيث تحصيلها، أو تأجيلها، أو طلب إعفاء جزء منها، والتأثير سوف يطال الضمانات المقدمة للغير، والخوف من تسييلها في حال إخفاق الشركة وبسبب توقف نشاطها عن تنفيذ العمل المطلوب منها أو توريد سلعة تم التعاقد عليها، وسيكون تأثير الأزمة واضح في انخفاض قيمة موجودات الشركات والشهرة، خاصة لبعض الماركات العالمية، وانخفاض قيمة الاستثمارات في شركات أخرى، وفي المخزون ومنافع الموظفين والإيرادات والضرائب والمساعدات الحكومية. وموضوع الأحداث اللاحقة ومفهوم الاستمرارية سيكون محل اهتمام أكبر للمدققين.

المعايير المحاسبية ذات الصلة بالأزمة، سواء المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS أو معايير المحاسبية الدولية في القطاع العام IPSAS أصبح الاهتمام بها اكثر الآن، لأنها واجبة التطبيق، وبالتحديد هناك أربعة معايير، هي الأكثر صلة التصاق بالمدققين وهي المعيار المحاسبي رقم 1 (عرض البيانات المالية)، والمعيار المحاسبي رقم 8 (السياسات المحاسبية، والتغييرات في التقديرات المحاسبية)، والمعيار المحاسبي رقم 10 (الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية)، والمعيار المحاسبي رقم 34 (التقارير المالية المرحلية)

وبصورة عامة، لا يمكن للشركة أن تطور من أعمالها، أو تتنافس مع غيرها، من دون معرفة وضعها المالي بعد أزمة كورونا، ونقصد بالوضع المالي الأرقام الصادرة عن تقرير وشهادة مدقق الحسابات على صحة البيانات المالية التي أعدتها الإدارة، وشهادة المدقق لا تقل أهمية عن التقارير المالية، فهي عصب التقرير، وهي أول صفحة يبدأ المستخدم قراءتها للاطمئنان على ما يشهد المدقق فيها عن الحسابات، ويعطي أهمية خاصة إلى فقرة الرأي، وهي الأهم.

والدروس المستفادة من هذه الجائحة تتلخّص بضرورة تحديث خطط التدقيق في المستقبل، لمواجهة أي مخاطر جديدة، وغير متوقعة، ووضع السيناريو الأسوأ لمواجهتها. كذلك، يجب فحص الأحداث اللاحقة، خاصة حالة عدم التأكد والاستمرارية، وأن يأخذ المدقق وقته الكافي للتعبير عن رأيه بصدق.

وبإمكان مكاتب التدقيق أن تضع هدفاً لها بتخفيض زيارات عملائها تدريجياً، بوضع خطة للتدقيق عن بعد، ويقترح 5% سنوياً على الأقل، كذلك يجب تعزيز مهارات الاتصال والتواصل بين المدققين والشركات باستخدام التكنولوجيا والإنترنت، وينطبق على المدقق الحكومي.

* خبير مالي في حكومة دبي