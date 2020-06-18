إنجاز «شاشة الفئة الثانية» أول يوليو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



شرعت الأسواق المالية في الدولة، في اتخاذ الإجراءات العملية لتطبيق القرار الذي أصدره مؤخراً سلطان المنصوري، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية بشأن آلية التعامل مع الشركات المساهمة العامة الموقوفة عن التداول، وذلك في خطوة يتوقع أن تنعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين بالأسواق المالية بالدولة.

وبمقتضى القرار- الذي يلبي مطالب قطاع مهم من المستثمرين- يتم نقل الشركات الموقوف أسهمها إلى التداول في شاشة مستقلة تحت مسمى «شاشة الفئة الثانية»، وتضم هذه الشاشة الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة نسبة (50%) فأكثر من رأسمالها بناء على آخر بيانات مالية سنوية مدققة للشركة (ستعتمد البيانات المالية السنوية المدققة لعام 2019 لغايات توزيع الإدراج للفئة الثانية بتاريخ 1 يوليو المقبل، إضافة إلى الشركات التي بلغت مدة تعليق إدراج أسهمها ستة أشهر فأكثر، علماً بأنه سيتم وضع هذه الشركات على قائمة المتابعة «watch list» لتقييم مدى التزامها بمتطلبات الإدراج والإفصاح، ويتوجب على الشركات المدرجة في هذه القائمة القيام بالإجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها والالتزام بمتطلبات الإفصاح.

يبدأ التنفيذ الفعلي للقرار- الذي يتيح للمستثمرين فرصة اتخاذ قرار بشأن استثماراتهم في الشركات المتعثرة مع اتخاذ ضمانات كافية لحمايتهم- أول يوليو المقبل. وتتواصل إجراءات إنجاز النظام التقني واختباره لدى كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، ليكون جاهزاً للإطلاق في الموعد المحدد، وذلك تزامناً مع الخطوات التي تتخذها الدولة للتخفيف من القيود والإجراءات التي فرضتها معالجة جائحة كورونا وفي إطار خطة إعادة الأوضاع الاقتصادية إلى طبيعتها.