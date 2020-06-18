الاقتصاد

إفصاحات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * تكبدت شركة «الاتحاد للتأمين» خسائر بنحو 24.06 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بأرباح قدرها 10.53 مليون درهم في الفترة نفسها، من العام الماضي.

* اعتمدت شركة «واحة الزاوية» جدول أعمال الجمعية العمومية المقرر انعقادها في 30 يونيو/‏ يونيو الجاري، لمناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن العام الماضي.

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