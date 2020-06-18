باول: مجلس الاحتياطي الاتحادي سيستخدم كافة الأدوات لدعم الاقتصاد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول لمشرّعين الأربعاء إنه مع استبعاد تعافي الاقتصاد الأمريكي بشكل تام لحين السيطرة على جائحة فيروس كورونا، فإن البنك المركزي سيستخدم «كامل الأدوات» المتاحة له لتخفيف الأثر على الأسر والشركات.

وفي تعليقات معدة لشهادة سيدلي بها أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي، قال باول إن الركود يؤثر في الأمريكيين بشكل غير متكافئ، إذ يقع أكبر الضرر على الأمريكيين من أصل إفريقي وأقليات أخرى. والتعليقات متطابقة مع تلك التي قدمها في شهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ الثلاثاء.

وقال باول: «إذا لم يجر احتواء التراجع وقلب مساره، فقد يزيد اتساع الفجوات في المتانة الاقتصادية بعد أن كان النمو الطويل الأمد قد حقق تقدماً في تضييقها».

وخصص الكونجرس مساعدات مالية بنحو ثلاثة تريليونات دولار، وضخ البنك المركزي ائتمانات بتريليونات الدولارات في الاقتصاد لتخفيف أثر تداعيات الجائحة عليه.