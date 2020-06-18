شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تُعفي دولاً إفريقية من سداد بعض القروض والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقل التلفزيون الصيني الأربعاء، عن الرئيس شي جين بينج قوله، في كلمة ألقاها في قمة الصين إفريقيا، إن بكين ستُعفي بعض الدول الإفريقية من سداد قروض بدون فوائد يحين موعد استحقاقها في نهاية 2020.

وأبلغ شي القمة بأنه في إطار منتدى التعاون الصيني الإفريقي، ستقدم الصين مزيداً من التيسيرات في سداد القروض لبعض الدول، ومن بينها دول إفريقية.

وأضاف شي أن الصين مستعدة لإعطاء أولوية للدول الإفريقية عندما تكون لقاحات مرض «كوفيد ـ 19» جاهزة للاستخدام.

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