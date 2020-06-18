شكرا لقرائتكم خبر عن وقف تداول أسهم «موانئ دبي العالمية» في ناسداك دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم الأربعاء عن وقف التداول بالأسهم العادية لشركة موانئ دبي العالمية بدءاً من يوم غد الخميس الساعة 8 صباحاً، وذلك في إطار استكمال صفقة استحواذ شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية على نسبة الـ19.55% من أسهم «موانئ دبي العالمية» المتداولة في بورصة ناسداك دبي حالياً، الأمر الذي سيعيد الشركة إلى الملكية الخاصة.
وكان مجلس إدارة شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية والمديرون المستقلون في موانئ دبي العالمية، قد توصلوا إلى اتفاق بشأن عرض نقدي للأسهم يراه المديرون المستقلون سعراً عادلاً ومعقولاً، حيث سيتم شراء كل سهم من أسهم موانئ دبي العالمية بسعر 16.75 دولار، بزيادة 29% عن سعر إغلاق اليوم السابق للإعلان عن الصفقة في فبراير/ شباط الماضي، والذي بلغ 13 دولاراً.
وستمكّن هذه الخطوة موانئ دبي العالمية من التركيز على استراتيجيتها متوسطة وطويلة الأجل التي تهدف إلى التحول من مشغل عالمي للموانئ إلى مزود رائد لحلول الخدمات اللوجستية المتكاملة عالمياً. وبعد قبول العرض المقدم، ستكون موانئ دبي العالمية مملوكة بنسبة 100% لشركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية وهي بدورها مملوكة بالكامل لمجموعة دبي العالمية.
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