شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للجنيه الإسترليني قبيل قرار الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأربعاء قبيل صدور قرار بنك إنجلترا غدا بشأن معدل الفائدة.



وسوف يعلن بنك إنجلترا الخميس عن قراره بخصوص معدل الفائدة وسط توقعات بالإببقاء عليها عند 0.10% دون تغيير.



وعلى الأرجح، ربما سيعزز البنك المركزي البريطاني حجم برنامجه من مشتريات السندات إلى 745 مليار جنيه إسترليني من 645 مليار جنيه إسترليني.

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وكشفت بيانات حكومية الأربعاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بنسبة 0.5% بما توافق مع التوقعات خلال الشهر الماضي بعد ارتفاع بنسبة 0.8% في أبريل/نيسان.



يأتي ذلك في الوقت الذي يخشى فيه العالم التعرض لموجة ثانية من فيروس "كورونا"، لا سيما أن الصين أعادت الإغلاق في عدد من الأحياء بالعاصمة بكين بعد اكتشاف عشرات الإصابات بالمرض.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:39 بتوقيت جرينتش عند 1.2552، وسجل أعلى سعر عند 1.2555 في حين سجل أقل سعر عند 1.2513.