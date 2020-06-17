شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الدولار وأسواق الأسهم يضغط على الذهب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل ضغوط من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وصعود أسواق الأسهم مما دفع المستثمرين بعيدا عن المعدن النفيس كملاذ آمن.



يأتي ذلك على الرغم من استمرار المخاوف في الأسواق العالمية من تعرض بعض الاقتصادات لموجة ثانية من فيروس "كورونا" المستجد مع عودة ظهور إصابات في الصين مرة أخرى وفرض إغلاق على العاصمة بكين.

Advertisements



وفي سياق آخر، حذر رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ من ضبابية حول تعافي الاقتصاد الأمريكي من آثار أزمة كورونا.



هذا، وقد ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 96.8 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بأقل من 0.1% أو ما يعادل تسعين سنتا إلى 1735.6 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1739.3 دولار وأقل سعر عند 1712.3 دولار.