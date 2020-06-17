شكرا لقرائتكم خبر عن 20 معلومة عن أكبر صفقة لـ"أرامكو" فى تاريخ الأسهم السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم الأربعاء إتمامها أكبر صفقة فى تاريخ الأسهم بالمملكة العربية السعودية، حيث استحوذت على حصة 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة، وتعد سابك إحدى أهم شركات صناعة البتروكيماويات في العالم.. فما تفاصيل هذه الصفقة مردودها على شركة "أرامكو"؟

1ـ تعتبر هذه الصفقة الأكبر فى سوق المال السعودي "تداول"، وتتوافق بشكل إيجابي مع رؤية المملكة 2030 في النمو وتنويع مصادر الدخل".

2ـ تعادل حصة أرامكو الجديدة الـ70% نحو 2.1 مليار سهم في شركة سابك.

3ـ بلغت قيمتها الإجمالية 259.1 مليار ريال أى ما يعادل 69.1 مليار دولار، وهى نسبة الـ70% من صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية.

4ـ تضمنت الاتفاقية أن تدفع شركة أرامكو لصندوق الاستثمارات العامة، عدة أقساط على مدى 8 سنوات من مدفوعات رئيسة ورسوم تمويل.

5ـ اعتمدت أرامكو على مصادرها الذاتية وبعض القروض في هذه الصفقة.

6ــ إتمام عملية استحواذ أرامكو تم من خلال 4 صفقات خاصة جرى تنفيذها أمس في سوق الأسهم السعودية.

7ـ تحتل "سابك" المركز الثالث عالميا بين شركات البتروكيماويات، تعمل الشركة في أكثر من 50 بلدا حول العالم، ولديها نحو 35 ألف موظف.

8ـ تحقق لأرامكو السعودية هدفها الإستراتيجي في أن تكون الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة والكيميائيات، والمتوقع له أن يتصدر طليعة القطاعات الأسرع نموًا في الطلب على النفط الخام خلال السنوات القادمة.

9ـ حجم إنتاج أرامكو وسابك من البتروكيماويات بلغ 90 مليون طن وفقا لأرقام 2019.

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10ـ بلغ حجم إنتاج البتروكيميائيات في عام 2019 في أرامكو السعودية وسابك معًا قرابة 90 مليون طن، متضمنًا المغذيات الزراعية والمنتجات المتخصصة.

11ـ تتماشى هذه الصفقة مع إستراتيجية قطاع التكرير والمعالجة والتسويق طويلة الأجل في أرامكو السعودية، والرامية إلى رفع نسبة التكامل، وخلق المزيد من القيمة في سلسلة الهيدروكربونات.

12ـ تعزز هذه الصفقة على وجه التحديد إستراتيجية أرامكو السعودية في تنويع نطاق أعمالها ومصادر دخلها وتكاملها، وأنها ليست شركة نفط وغاز فقط بل أيضا واحدة من كبريات شركات البتروكيميائيات على مستوى العالم.

13-ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة أرامكو ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودى

14ـ تعزز الصفقة أيضا التكامل بين ما تنتجه أرامكو السعودية من نفط وغاز ومنتجات مكررة مع اللقيم الخاص بسابك.

15ـ تسهم الصفقة في توسعة نطاق قدرات أرامكو السعودية في مجال التوريد وسلسلة الإمداد والتصنيع والتسويق والمبيعات، والاستفادة من تواجدها في مناطق جغرافية ودخولها في مشاريع جديدة مع شركاء جدد.

16ـ تساعد على زيادة قدرتها على تحقيق تدفقات نقدية من خلال الفرص الناتجة عن تكامل الأعمال وتضافر الجهود.

17ـ توفر رأس المال الذي يعزز إستراتيجية الاستثمار طويلة الأجل لصندوق الاستثمارات العامة، وفي نفس الوقت تقود التحول الاقتصادي والنمو في المملكة.

18ـ ستزيدها صفقة الاستحواذ على 70% من سابك قوة إلى قوة. فسابك عملاق وفخر للصناعة السعودية وتدار بكفاءة واقتدار ولها حضور عالمى مميز.

19ـ الصفقة تمثل قفزة كبيرة نحو المزيد من التكامل وتنويع مصادر الدخل.

20ـ هذا التكامل الإستراتيجي بين قدرات أرامكو من حيث ما تنتجه من نفط خام وغاز ومنتجات مكررة ولقيم للصناعات الكيميائية، وقدرات صناعة الكيميائيات في سابك، وقدرات الابتكار والتسويق وتطوير الأعمال في كلتا الشركتين، سيخلق فرصا لتعزيز التكامل في المجالات المحددة التي تدعم النمو وتحقق القيمة بالنسبة للمساهمين.