شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن قواعد نقل أرقام التليفون المحمول لعملاء شركات المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاصية نقل الأرقام بين مقدمي خدمات التليفون المحمول هي خدمة من خدمات الإتصالات تمكن عملاء شركات التليفون المحمول من الإحتفاظ بأرقامهم مع تغيير الشركة المقدمة للخدمة مما يعطى الحق للعميل بالإحتفاظ برقمه المحمول بصرف النظر عن الشركة المقدمة للخدمة ويعطيه حرية الإنتقال إلى الشركة المناسبة له دون الإجبار على فقدان رقمه.

يؤدي ذلك إلى إزالة الحواجز أمام المنافسة الحرة بين الشركات المقدمة لخدمة التليفون المحمول ويعود بالنفع على مستخدمي التليفون المحمول بتخفيض الأسعار وتحسين الخدمة لإرضاء العملاء. ونتيجة لوجود أربع شركات (أورنج- فودافون مصر- اتصالات مصر- WE) لتقديم خدمات التليفون المحمول داخل جمهورية مصر العربية فقد حرص الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات على إتاحة خاصية نقل الأرقام لجميع مستخدمي المحمول داخل الجمهورية بجميع الأنظمة المستخدمة (مستخدمي نظام الفاتورة – مستخدمي نظام الكروت سابقة الدفع - مستخدمي نظام الحسابات المجمعة) وحرص الجهاز أيضاً على سهولة الخطوات المتبعة لنقل الأرقام من شركة إلى أخرى.

الشروط العامة لنقل أرقام التليفون المحمول

يجب أن يكون العميل طالب النقل هو نفسه مالك/المفوض الرقم المراد نقلة، والرقم مسجل برقم بطاقته الشخصية أو رقم جواز السفر (في حالة الأجنبي) أو رقم سجل تجاري (الشخصية الاعتبارية) لدى الشركة المراد نقل الرقم منها، قبل الشروع في عملية نقل الرقم إلى شركة أخرى، وفي حالة القصر يتم نقل الرقم عن طريق الشخص المسجل لدى الشركة المراد نقل الرقم منها.

يجب أن يمر على اشتراك العميل بشركة المحمول بذات الرقم المراد نقله أربعة أشهر على الأقل في حالة العميل الفردي (نظام الكروت المدفوعة مسبقاً أو نظام الفاتورة)، وعام ميلادي على الأقل في حالة الحسابات المجمعة حيث أن أي محاولة لنقل أي رقم دون توفر هذا الشرط سوف تقابل بالرفض.

وبالمثل، وكما ورد بالبند السابق عند نجاح عملية النقل إلى شركة محمول جديدة يجب أن يظل العميل مستخدماً للرقم الذي تم نقله ذات المدد الزمنية قبل محاولة نقله من جديد إلى شركة أخرى، سواءً كانت الشركة الأصلية أو أي شركة أخرى.

يتم احتساب الفترات الزمنية السابقة لاشتراك العميل مع الشركة من وقت بداية تفعيل الرقم للعميل ولا تتأثر هده المدة الزمنية بتحول العميل من نظام إلى آخر (نظام الكروت المدفوعة مسبقاً- نظام الفاتورة) طالما ظل الرقم ثابتاً مع العميل (يستثنى من ذلك حالة واحدة عند التحول من مشترك فردى إلى نظام الحسابات المجمعة فيتم حساب العام الكامل من بدية اشتراك العميل داخل الحساب المجمع).

يجب على مشتركي الفاتورة والحسابات المجمعة التأكد من سداد جميع الفواتير حتى آخر فاتورة مصدرة من الشركة المراد نقل الرقم منها قبل البدء في إجراءات نقل الرقم.

يجب أن يتأكد العميل من أن رقمه غير موقوف أو تم إلغاؤه لدى الشركة المشترك معها نتيجة تقصير أو خلاف على تسويات مالية أو بطلب شخصي منه، وأي محاولة لنقل الرقم في هذه الأحوال سوف تقابل بالرفض.

عند تقديم طلب النقل إلى الشركة المراد نقل الرقم إليها يتم إعطاء العميل شريحة الشركة لتركيبها بعد تفعيل عملية النقل.

لا يمكن تقديم طلب نقل إلى شركتين مختلفتين في آنً واحد حيث أن النظام لا يقبل إلا طلب واحد فقط وسوف يقوم بإجراء عملية النقل للطلب الأول فقط.

نقل الرقم مجاني لمشتركي الكروت سابقة الدفع والفواتير والحسابات المجمعة وفي حالة العميل مشترك الكروت سابقة الدفع فإنه يفقد الرصيد المتبقي له عند انتقاله برقمه إلى شركة أخرى.

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لا يشترط أن يكون العميل مصري الجنسية طالما انه يمتلك خط تابع لشركة محمول مصرية وأن عملية النقل سوف تتم إلى شركة محمول مصرية أخرى باستخدام جواز السفر.

يجب إظهار مستند تحقيق الشخصية للعميل / المفوض (معتمد رسمياً وساري) وتفويض من مالك الحساب (في حالة الحسابات المجمعة) عند تقديم طلب نقل الرقم إلى الشركة المراد نقل الرقم إليها.

يعامل العميل المنتقل رقمه إلى شركة ما معاملة عملاء الشركة الأصليين من تقديم جميع أنواع الخدمات المتاحة لدى الشركة وبذات الجودة المقدمة للعملاء الأصليين.

عند نقل الرقم من شركة إلى أخرى يتم فقط تقديم الخدمات والخواص المتاحة للشركة المنتقل إليها الرقم إلى العميل بدون تفرقة بين الأرقام المنتقلة وغير المنتقلة، بمعنى أنه إذا وجدت خدمة بالشبكة المنتقل منها الرقم ولا توجد في الشركة المنتقل إليها الرقم فلن يتمكن العميل من الحصول على هذه الخدمة.

للعميل/المفوض الحق في إلغاء طلب النقل قبل الساعة العاشرة مساءاً طالما لم يتم تفعيل عملية النقل (تفعيل الشريحة الجديدة).

في حالة إلغاء العميل/المفوض طلب النقل يجب عليه التوقيع على نموذج الإلغاء المحدد من قبل الشركة القائمة بعملية إلغاء نقل الرقم.

في حالة رفض طلب النقل يكون من حق العميل إصلاح سبب الرفض والتقدم بطلب نقل جديد آخر.

في حالة إتمام عملية النقل (غالبا ما تكون من الساعة 3:00 -6:00 صباحاً) تصبح شريحة الشركة المنتقل منها الرقم غير فعالة ويجب استخدام الشريحة الجديدة للشركة المنتقل إليها الرقم.

يفقد العميل أي باقة أو نقاط أو هدايا أو مميزات أخرى على هذا الرقم تم اكتسابها نتيجة لتعاقد العميل مع الشركة المنقول منها الرقم عند انتقاله برقمه إلى شركة أخرى.

يتضمن طلب النقل بنود العقد الخاصة بالخدمة المقدمة من الشركة المنتقل إليها الرقم والمعتمد من الجهاز.

يتضمن طلب النقل إقرار العميل بموافقته على غلق أي محفظة هاتف محمول مملوكة له على هذا الرقم لدى شركة المحمول المنقول منها الرقم (إن وجدت) وذلك فور توقيعه على طلب النقل، وبعلمه بعدم إمكانية فتحه محفظة هاتف محمول لدى الشركة المنقول لها الرقم إلا بعد اغلاق أي محفظة هاتف محمول أخرى لديه على ذات الرقم لدى أي بنك.

يجب على العميل- في حالة وجود أي التزامات مالية على محفظته (إن وجدت) لدى شركة المحمول المراد نقل الرقم منها - القيام بتسوية هذه الالتزامات مع الشركة المراد نقل الرقم منها قبل نقل الرقم.