شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف للدولار الكندي عقب بيانات دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف في أعقاب صدور بيانات دون التوقعات بالإضافة إلى استمرار القلق من تعرض دول العالم لموجة ثانية من فيروس كورونا.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلكين في كندا ارتفع بنسبة 0.3% بينما توقع محللون ارتفاعه في الشهر الماضي بنسبة 0.8% عقب انخفاض بنسبة 0.7% في أبريل/نيسان.



وسجل مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية عند استثناء بعض السلع المتذبذبة مثل الطاقة والغذاء انخفاضا بنسبة 0.1% في الشهر الماضي.

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ومن ناحية أخرى، أغلقت الحكومة الصينية المزيد من الأحياء في أعقاب ظهور عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العاصمة بكين مما زاد التكهنات بأن الدولة تتعرض لموجة ثانية.



وفي سياق آخر، هبطت سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 16:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 37.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 38.7 دولار وأقل سعر عند 37.2 دولار.



وانخفض سعر "برنت" بنسبة 0.8% إلى 40.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.4 دولار وأقل سعر عند 40.03 دولار.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7375 وسجل أعلى سعر عند 0.7401 وأقل سعر عند 0.7356.