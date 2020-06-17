شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من مليون برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت إدارة معلومات الطاقة في بيانات رسمية ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بحوالي 1.2 مليون برميل إلى 539.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بأكثر من ثلاثة ملايين برميل.



وانخفض مخزون البنزين بنحو 1.7 مليون برميل إلى 257 مليون برميل بينما تراجع مخزون المقطرات بحوالي 1.4 مليون برميل إلى 174.5 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس في بيانات أولية غير رسمية ارتفاع مخزونات النفط بـ3.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي.