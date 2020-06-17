شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع بعد الإعلان عن نتائج مبشرة لأحد اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط إقبال على أصول المخاطرة بالأسواق العالمية في أعقاب الإعلان عن نتائج مبشرة للقاح واعد مضاد لفيروس "كورونا" بالإضافة إلى صدور بيانات أمريكية قوية.



كانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت بالأمس ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة بنسبة 17.7% خلال مايو/أيار الماضي، وهي أعلى قراءة شهرية على الإطلاق.



وأشادت منظمة الصحة العالمية أمس باستخدام باحثي وعلماء جامعة "أوكسفورد" لأحد العقاقير التي تسهم في علاج فيروس كورونا وتقليل الوفيات الناتجة عنه.

Advertisements



وفي سياق متصل، أكدت شركة "موديرنا" بأن التجارب السريرية للقاحها الواعد أظهرت نتائج مبشرة في الوقاية من فيروس "كورونا".



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.08 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.2 نقطة وأقل مستوى عند 96.8 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 13:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 2.59 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 2.60 دولار وأقل سعر عند 2.57 دولار.