شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتراجع في بداية التعاملات في انتظار المزيد من تصريحات "باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء حيث تلقى "ناسداك" دعما من انتعاش أسهم قطاع التكنولوجيا، بينما وقع "داو جونز" تحت ضغوط خسائر قطاع الطاقة.



وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع وتيرة بناء المنازل الجديدة في أمريكا بنحو 4.3% إلى 974 ألف وحدة خلال مايو، مقارنة بتوقعات ارتفاعها عند 1.13 مليون.

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ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم مثول رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في شهادته نصف السنوية أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي.



كان "باول" قد حذر أمس في شهادته أمام مجلس الشيوخ من عدم يقين حيال تعافي الاقتصاد الأمريكي حتى رغم صدور بيانات إيجابية مؤخراً.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 37 نقطة) إلى 26253 نقطة، كما انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل ست نقاط) إلى 3119 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل سبع نقاط) إلى 9903 نقاط.