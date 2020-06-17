مكتب الإحصاءات الأوروبى: التضخم فى منطقة اليورو يسجل أدنى مستوى منذ عام 2016

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت البيانات الصادرة اليوم الأربعاء، عن مكتب الإحصاءات الأوروبى، تباطؤ معدل التضخم فى منطقة العملة الأوروبية الموحدة" اليورو" خلال شهر مايو الماضي، ليسجل أدنى مستوياته منذ عام 2016.
ووفقا للبيانات، سجل مؤشر أسعار المستهلكين نموا بنسبة 0.1% خلال شهر مايو مقابل 0.3% في إبريل، تماشيا مع توقعات المحللين.
وتعد القراءة الحالية أقل من النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي الأوروبي والتي تقترب من مستوى 2 %.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء البريطاني اليوم، تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى منذ أربعة أعوام خلال شهر مايو الماضي، في ظل تراجع أسعار الوقود نتيجة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا وانهيار الطلب على النفط الخام.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء، سجل مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني نموا بنسبة 0.5% في مايو، مقابل 0.8% في إبريل الماضي، وبما يتوافق مع توقعات المحللين التي ترقبت انخفاضه بنفس النسبة، ليسجل أقل مستوياته منذ يونيو من عام 2016
وتراجعت أسعار الوقود بأكبر وتيرة على الإطلاق في الشهر الماضي بنحو 16.7%، فيما انخفضت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 3.1 %.
ويرى بول دالز، كبير المحللين الاقتصاديين لدى مجموعة "كابيتال إيكونوميكس" أن تراجع التضخم في مايو قد يكون بداية لسلسلة انخفاضات مطولة في الأسعار قد تدفع بنك إنجلترا إلى التعجيل بالإعلان عن طرح ما يصل إجماليه 350 مليار جنيه إسترليني ضمن برنامجه للتحفيز النقدي، على أن يبدأ بدفعة أولية تقدر قيمتها بنحو 100 مليار جنيه إسترليني خلال اجتماعه المرتقب غدا الخميس.
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