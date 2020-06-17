شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: أوبك تبقى على توقعتها بانخفاض الطلب العالمى على النفط فى 2020 بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك"، فى تقريرها الشهرى على إنها تبقى على توقعاتها بانخفاض الطلب العالمى على النفط فى 2020 بمقدار 9.07 مليون ب/ى بسبب أزمة كورونا، مؤكدة على إن الطلب العالمى على النفط سينخفض 6.4 مليون ب/ى فى النصف/2 من 2020 مقابل 11.9 مليون ب/ى فى النصف/1 من 2020، مع توقعات "بتعاف تدريجي" حتى نهاية العام.

و أكدت أوبك، إن إنتاجها النفطى انخفض 6.3 مليون ب/ى فى مايو إلى 24.195 مليون ب/ى استنادا إلى مصادر ثانوية، مع تنفيذ المنظمة خفضا قياسيا للإمدادات، وقالت إن من المتوقع انخفاض إمدادات النفط فى 2020 من المستقلين بمقدار 3.23 مليون ب/ى (مقابل تقديرات سابقة بانخفاض 3.53 مليون ب/ي).

وقلصت أوبك توقعات الطلب على نفطها فى 2020 إلى 23.6 مليون ب/ي، بانخفاض 700 ألف مقارنة مع توقعات سابقة، مشيرة إلى أن مخزونات النفط التجارية فى الدول الصناعية ارتفعت 107.7 مليون برميل فى أبريل بزيادة 140.6 مليون برميل فوق أحدث متوسط لخمس سنوات.

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