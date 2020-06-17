شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 48 مليون دولار واردات مصر من الفول العريض مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية، ارتفاع ملحوظ في واردات مصر من الفول، لاسيما خلال شهر مارس الماضي، حيث حلت الواردات المصرية من الفول العريض ضمن قائمة السلع التي ارتفعت وارداتها خلال شهر مارس.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من الفول العريض وفول صغير لغير البذار نحو 48.2 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 40 مليون دولار في مارس من عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 17.7%.

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وتأتي هذه البيانات بالتزامن مع قرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، باستمرار وقف تصدير البقوليات من صنفي الفول والعدس فقط، لمدة 3 أشهر، تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور القرار، وذلك من أجل توفير احتياجات السوق المحلية من الفول.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة، أن القرار جاء بعد تنسيق كامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذاً للخطة الشاملة التي أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، مشيرة إلى أن القرار يأتي ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت قائمة الواردات أيضا، مجموعة من السلع التي ارتفعت وارداتها خلال شهر مارس الماضي، وتصدرها الواردات من الذرة، وكانت وارداتها بقيمة 181.8 مليون دولار في مارس 2020، مقابل 129 مليون دولار في مارس 2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 40.3%، بالإضافة إلى زيوت مكررة 89.2 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 66.3 مليون دولار في مارس 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 34.5%.