تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.21% خاسراً 10.51 ليغلق عند مستوى 5044.03 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.3% خاسراً 16.73 نقطة ليغلق عند مستوى 5447.41 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05% رابحاً 1.97 نقطة ليغلق عند مستوى 4189.55 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.4% رابحاً 57.19 نقطة ليغلق عند مستوى 4133.33 نقطة.
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 101.9 مليون سهم بقيمة 18.6 مليون دينار كويتى عبر 5321 صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.46%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.16%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.08%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.70%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.28%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07%.
وجاء سهم شركة الأرجان العالمية العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.65%، يليه سهم الشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي بنسبة 9.38%، ثم سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 7.69%، فيما تصدر سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.82% ثم سهم المجموعة التعليمية القابضة بنسبة 4.84%، ثم سهم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 4.74%.
وفي سياق آخر أعلنت بورصة الكويت، بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -
أولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019 و 30-9-2019:
شركة تمكين القابضة.
ثانيا: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:
شركة الاثمار القابضة.
شركة مجموعة الرأي الإعلامية.
ثالثا: شركات موقوفة بسبب التصفية:
شركة ايفكت العقارية.
رابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:
شركة تمكين القابضة.
شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.
شركة أم القيوين للاستثمارات العامة.
شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.
الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.
خامساً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:
شركة ايفكت العقارية.
شركة أبيار للتطوير العقاري.
الشركة العالمية للمدن العقارية.
شركة المعدات القابضة.
شركة أسمنت الخليج.
شركة الإثمار القابضة.
سادسا: شركات موقوفة بقرار من لجنة النظر في المخالفات:
شركة ياكو الطبية.
شركة الإثمار القابضة.
سابعا: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:
شركة مجموعة عربي القابضة.
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