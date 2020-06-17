شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.21% خاسراً 10.51 ليغلق عند مستوى 5044.03 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.3% خاسراً 16.73 نقطة ليغلق عند مستوى 5447.41 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05% رابحاً 1.97 نقطة ليغلق عند مستوى 4189.55 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.4% رابحاً 57.19 نقطة ليغلق عند مستوى 4133.33 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 101.9 مليون سهم بقيمة 18.6 مليون دينار كويتى عبر 5321 صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.46%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.16%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.08%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.70%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.28%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07%.

وجاء سهم شركة الأرجان العالمية العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.65%، يليه سهم الشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي بنسبة 9.38%، ثم سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 7.69%، فيما تصدر سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.82% ثم سهم المجموعة التعليمية القابضة بنسبة 4.84%، ثم سهم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 4.74%.

وفي سياق آخر أعلنت بورصة الكويت، بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -

أولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019 و 30-9-2019:

شركة تمكين القابضة.

ثانيا: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة الاثمار القابضة.

شركة مجموعة الرأي الإعلامية.

ثالثا: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

رابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

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شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة أم القيوين للاستثمارات العامة.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

خامساً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.

الشركة العالمية للمدن العقارية.

شركة المعدات القابضة.

شركة أسمنت الخليج.

شركة الإثمار القابضة.

سادسا: شركات موقوفة بقرار من لجنة النظر في المخالفات:

شركة ياكو الطبية.

شركة الإثمار القابضة.

سابعا: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.