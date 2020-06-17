شكرا لقرائتكم خبر عن بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية لتحفيز التمويل العقاري، وقد قام محمد الاتربى – رئيس مجلس إدارة بنك مصر بتوقيع البروتوكول مع المهندس طارق شكري – رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، وذلك يوم الأربعاء الموافق 17/6/2020، وذلك بحضور المستشار أسامة رجب – المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، وهند فهمى – رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، وجاء توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول اتساقاً مع رؤيته بشأن تحفيز السوق العقاري وتوفير المسكن الملائم لكافة فئات المجتمع، وتماشياً مع توجهات الدولة والتي تقوم بتقديم آليات تساهم في تطوير السوق العقاري، وذلك من خلال تنفيذ مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لفئة متوسطي الدخل بسعر فائدة متناقصة 8 % فقط، بالإضافة الى منتج التمويل العقاري من بنك مصر والذي يتم التعامل به مع الفئات من خارج مبادرة البنك المركزي وذلك وفقاً لأحكام السياسة الائتمانية المعمول في البنك.

ويهدف هذا البروتوكول الى وضع آليات وأطر للتعاون المشترك بين بنك مصر وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية وذلك بغرض تيسير اجراءات التمويل العقاري على كافة المتعاملين مع المطورين العقاريين من أعضاء الغرفة، وذلك باستحداث طرق عمل تتسم بالمرونة التي تتلاءم مع طبيعة ومتطلبات السوق العقاري المصري، بما يتفق مع السياسة الائتمانية لبنك مصر وفي إطار القوانين واللوائح المنظمة للسوق العقاري والمعمول بها داخل مصر، وذلك من خلال تنفيذ مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل، وذلك بالإضافة إلى منح منتج التمويل العقاري من بنك مصر للمتعاملين على كافة مشروعات المطورين من أعضاء الغرفة والتي لا ينطبق عليها شروط المبادرة بما يخدم كافة شرائح المواطنين لتحقيق النفع العام علي كافة أطراف منظومة التمويل العقاري.

هذا ويأتي توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول استكمالاً لدوره الرائد في مجال التمويل العقاري حيث شارك البنك في مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، بهدف تعزيز قطاعي العقارات والإنشاءات من أجل محدودي ومتوسطي الدخل، وحرصاً من البنك على التسهيل على المتعاملين مع الأعضاء الفاعلين في مجال التطوير والاستثمار العقاري، وذلك باعتبارهم إحدى الركائز الأساسية في توفير مناخ استثماري يلائم تطلعات السوق العقاري ككل.

هذا ويحرص بنك مصر دائماً كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات.