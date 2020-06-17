شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار السمك اليوم بسوق العبور والبورى يسجل من 32 – 48 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 17 -6 – 2020 وذلك وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، حيث سجل البلطى 1 أسعارا تتراوح بين 24 – 29 جنيها للكيلو فيما سجل سعر البلطى 2 أسعار تتراوح بين 20 – 23 جنيها، سجل البلطى الأسوانى 17 – 37 ، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.
وسجلت أسعار البورى 1 فتتراوح بين 39 – 48 جنيها للكيلو وتراوح سعر البورى 2 بين 32 – 38 جنيها للكيلو، وفيما يخص السمك البربون فيتراوح سعره بين 35 – 45 جنيها والبربون المجمد بين 25 – 35 جنيها، سعر السمك الثعابين 50-210 جنيها، وسجلت أسعار المكرونة السويسري 60-70 جنيها، والمكرونة الخليجى بين 32-38 جنيها، والمكرونة المجمدة بين 20-30 جنيها، وموسى بين 60-80جنيها للكيلو.
بينما سجلت أسعار الكابوريا بين 30 -130 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها وسجلت أصناف الجمبرى أسعار تتراوح بين جمبرى 2 بين 200 – 260 جنيها وجمبرى 2 مجمد بين 85 – 165 جنيها، وجمبرى 3 بين 90 – 140 جنيها للكيلو .
والجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية طرحت كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25% ، فى إطار الحرص على توفير منتجات البروتين للمواطنين وتخفيف العبء عنهم، حيث تقوم الوزارة بتوفير المنتجات للشركات التابعة أول بأول وكذلك أيضا توفير السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة .
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