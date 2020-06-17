شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تطرح مناقصة لشراء 176 ألف طن من قمح الطحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون أوربيون، اليوم الأربعاء، إن ديوان الحبوب التونسى طرح مناقصة عالمية لشراء ما يُقدر بواقع 176 ألف طن من قمح الطحين اللين.

ومناشئ التوريد خيارية، وأضاف المتعاملون، أن الموعد النهائى لتقديم العروض فى المناقصة غدا الخميس 18 يونيو.