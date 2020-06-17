اقتصاد تونس قد ينكمش 6-7% والعاطلون سيزيدون 275 ألفا هذا العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الاستثمار والتعاون الدولى فى تونس، اليوم الأربعاء، إن أعداد العاطلين عن العمل فى تونس سترتفع بنحو 275 ألف عاطل جديد وفقا لدراسة حكومية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأضاف الوزير سليم العزابى، أن الدراسة تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 4.4 بالمئة، لكنه أضاف أن الانكماش قد يصل إلى ستة أو سبعة بالمئة خلال قانون المالية التكميلى الذى ستعرضه الحكومة على البرلمان خلال أسابيع.

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