شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يتراجع قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على تراجعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ،بفعل بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي أظهرت ارتفاع مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي ،ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية فى وقت لاحق اليوم ، ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي ب بنسبة 1.7% إلى مستوي 37.23$ ، من مستوى الافتتاح عند 37.86$، وسجل أعلى مستوي عند 38.73$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 2.3% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بفضل التحفيز النقدي الإضافي فى الولايات المتحدة.

Advertisements

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 3.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 12 حزيران/يونيو، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو 0.2 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 540.7 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 19 أيار/مايو 2017 ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 0.1 مليون برميل ، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع السابق بمقدار 100 ألف برميل ، فى عاشر انخفاض أسبوعي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 11.1 مليون برميل يوميا ،و الذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 19 تشرين الأول/أكتوبر 2018.