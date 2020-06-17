شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يحافظ على مكاسبه قبيل استكمال شهادة "جيروم باول" أمام الكونغرس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، خاصة بعد الصورة القاتمة للاقتصاد الأمريكي ،والتي رسمها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول " خلال الجزء الأول من شهادته النصف سنوية عن السياسات النقدية أمام الكونغرس ،ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم الجزء الثاني من تلك الشهادة.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.25 % إلى مستوى 97.25 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.01 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 96.80 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى ثالث مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفضل نشاط عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

Advertisements

أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ قال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" يوم الثلاثاء إن الإنتاج والتوظيف فى الولايات المتحدة سيظلان أقل بكثير من مستويات ما قبل وباء فيروس كورونا لفترة طويلة ،لذلك فستظل هناك احتمالات بأن الاقتصاد بحاجة إلى المزيد من الدعم.

وأضاف جيروم باول أن الانتعاش الاقتصادي الكامل فى البلاد لن يحدث حتى يتأكد الشعب الأمريكي من السيطرة الكاملة على جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويدعم عمليات شراء العملة الأمريكية أيضا ، مخاوف اندلاع موجة ثانية من فيروس كورونا بعد ظهور إصابات جديدة بالمرض فى العاصمة الصينية بكين ،وتصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية ، خاصة بعد اشتباكات بين القوات الهندية والصينية فى موقع حدودي متنازع عليه بين البلدين ،وتفاقم الخلافات بين كوريا الشمالية و جاراتها الجنوبية.

وبحلول الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش يستكمل جيروم باول الجزء الثاني من شهادته النصف السنوية عن السياسات النقدية للمركزي الأمريكي ،ويتحدث اليوم أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب فى العاصمة واشنطن.