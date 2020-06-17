شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، وسط معنويات إيجابية تسيطر على المستثمرين ، حيال إمكانية تحقيق تعاف سريع من التراجع الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا ،وطغي ذلك على تأثير تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.9% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 2.9% ، بأكبر مكسب يومي فى شهر تقريبا ، بفضل التحفيز النقدي الإضافي فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع البناء والتشييد ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بحوالي 1.5% ، مع صعود واسع لمعظم أسهم شركات القطاع.

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لا تزال الآمال القوية تسيطر على المستثمرين حيال إمكانية تحقيق تعاف سريع للاقتصاد الأوروبي من التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،خاصة فى ظل التحفيز المالي والنقدي الضخم الذي تم الإعلان عنه مؤخرا فى أوروبا.

والمعنويات مرتفعة أيضا بفضل بعض الأخبار الجيدة ، خاصة إعلان علماء جامعة أكسفورد أن عقار "ديكساميثازون" المتوفر على نطاق واسع ،أثبت أنه ينقذ الأرواح عند إعطائه للمرضي الذي يعانون بشدة من فيروس كوفيد 19.

ويراقب المستثمرين عن كثب التوترات الجيوسياسية العالمية ،والتي زادت على نطاق واسع هذا الأسبوع ، خاصة اندلاع اشتباكات بين القوات الهندية والصينية فى موقع حدودي متنازع عليه بين البلدين ،وتفاقم الخلافات بين كوريا الشمالية و جاراتها الجنوبية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.75% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.9% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.9% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.2% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بحوالي 0.7% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.6%.