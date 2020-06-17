شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف خسائرها التي توقفت بالأمس ، لتقترب من ملامسة أدنى مستوى فى أسبوع ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، ويكبح الخسائر مخاوف اندلاع موجة جديدة من فيروس كورونا ،وتصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.75% إلى 1,712.85$ ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,725.69$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,729.57$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.25% ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوع عند 1,704.13$ للأونصة ،وفى ظل انحسار مخاوف نقص سيولة الدولار الأمريكي.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الصعود بسبب تركيز المستثمرين على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، خاصة بعد الصورة القاتمة للاقتصاد الأكبر فى العالم ،والتي رسمها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي.

Advertisements

قال باول إن الإنتاج والتوظيف فى الولايات المتحدة سيظلان أقل بكثير من مستويات ما قبل وباء فيروس كورونا لفترة طويلة ،لذلك فستظل هناك احتمالات بأن الاقتصاد بحاجة إلى المزيد من الدعم.

وأضاف جيروم باول أن الانتعاش الاقتصادي الكامل فى البلاد لن يحدث حتى يتأكد الشعب الأمريكي من السيطرة الكاملة على جائحة فيروس كورونا المستجد.

من ناحية أخرى، يكبح تفاقم خسائر أسعار الذهب فى الوقت الحالي ، عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل تصاعد مخاوف اندلاع موجة ثانية من فيروس كورونا بعد ظهور إصابات جديدة بالمرض فى العاصمة الصينية بكين.

ويدعم تلك العمليات أيضا تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية ، خاصة بعد اشتباكات بين القوات الهندية والصينية فى موقع حدودي متنازع عليه بين البلدين ،وتفاقم الخلافات بين كوريا الشمالية و جاراتها الجنوبية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،وذلك لليوم الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1,136.22 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.