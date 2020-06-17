شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يرتفع للجلسة الثالثة على التوالي – تحليل – 17-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة بوينج (BA) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 3.58% بما يعادل 6.83 نقطة ليستقر السهم في نهاية التداولات على مستوى 197.77 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، كما يستفيد السهم أيضاً من الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 186.21، ليستهدف مستوى المقاومة 249.78.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد