شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكان انترناشيونال يقلص من مكاسبه – تحليل – 17-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 35.32، ارتد منه انخفاضاً ليقلص كثيراً من مكاسبه ويغلق على ارتفاع طفيف بنسبة بلغت 0.30% بما يعادل 0.10 نقطة ليستقر على سعر 33.29 دولار، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ليوحي بتكوين دايفرجنس إيجابي، كل ذلك يأتي في ظل استقرار تداولات السهم أعلى مستوى الدعم المهم 32.33، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (58.63 إلى 16.05).

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 32.33، ليستهدف مستوى المقاومة 42.40 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد