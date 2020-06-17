شكرا لقرائتكم خبر عن تيسلا يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 17-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم تيسلا (TSLA) في آخر جلساته، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.89% بما يعادل -8.77 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 982.13 دولار، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى الدعم المحوري 943.87، ليستهدف مستوى المقاومة 1134.63.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه