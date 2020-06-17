شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يعزز من مكاسبه – تحليل – 17-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ستاربكس (SBUX) بتداولاته الأخيرة علي المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.14% بما يعادل 0.88 نقطة ليستقر على سعر 77.84 دولار، وذلك بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، بالإضافة لبدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 72.17، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 84.28.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد